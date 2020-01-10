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12:06 10.01.2020

Помпео допускает, что украинский лайнер в Иране мог упасть из-за неисправности

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Помпео допускает, что украинский лайнер в Иране мог упасть из-за неисправности

Государственный секретарь США Майк Помпео не исключает, что возможной причиной крушения украинского лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране являются механические неисправности, однако подчеркивает необходимость как можно быстрее выяснить истинную причину катастрофы.

"Нам необходимо посмотреть, что является основной причиной этого. Возможно, это механические неисправности, но мы должны это увидеть. Если на самом деле это было что-то более коварное, американский народ должен знать, что это иранское правонарушение", - сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News в четверг, комментируя заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, что причиной крушения украинского лайнера стало попадание в него иранской ракеты класса "земля-воздух".

В то же время, он отметил, что необходимо очень быстро установить настоящую причину крушения. "Мы должны докопаться до истины, и важно докопаться до истины быстро. Я видел сообщения. Я могу только сказать, что нам надо докопаться до истины очень-очень быстро", - пояснил госсекретарь США.

Кроме того, Помпео высказал надежду на то, что иранцы будут полностью сотрудничать с расследованием.

Теги: #мау #помпео #иран #авиакатастрофа
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