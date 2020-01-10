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12:01 10.01.2020

Премьер Австралии предупредил о возможном ухудшении ситуации с пожарами на востоке страны

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Премьер Австралии предупредил о возможном ухудшении ситуации с пожарами на востоке страны

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что к вечеру пятницы ситуация с сильнейшими природными пожарами на востоке страны может ухудшиться, сообщает BBC.

По словам Моррисона, это будет "трудный день для восточных штатов" Австралии, поскольку, согласно прогнозам погоды, ожидаются усиление ветра, повышение температуры воздуха и удары молний. Все это может осложнить борьбу против пожаров.

В настоящее время в штате Новый Южный Уэльс бушуют более 100 очагов пожаров в лесах, повышенная опасность для жизни местных жителей из-за пожаров также сохраняется в штате Виктория. В ряде районов обоих штатов распространена рекомендация об эвакуации, чтобы "избежать трагедии".

У берегов Нового Южного Уэльса размещены два судна, готовых принять на свой борт жителей, которые решат эвакуироваться.

Сложная ситуация сложилась на острове Кенгуру близ побережья Южной Австралии, где большую часть территории составляют заповедники. Согласно спутниковым снимкам НАСА, пожары на этом острове уничтожили более 150 тыс. га лесных массивов и привели к "экологической трагедии". Уже погибли около 25 тыс. коал, что составляет около половины проживавших на этом острове животных данного вида.

Лесные пожары бушуют в Австралии с начала осени. Однако в последние несколько недель они значительно усилились. По последним данным, с сентября погибли 27 человек. Огонь уничтожил в общей сложности более 10 млн га леса в Австралии. Большинство пожаров бушует на территории Нового Южного Уэльса и Виктории. По данным университета Сиднея, погибли уже более миллиарда животных.

К борьбе с огнем присоединились спасатели из разных стран мира, в частности из США и Канады.

Между тем, как сообщил в пятницу местный телеканал 9News, тысячи людей вышли на акцию протеста в Сиднее на фоне катастрофических пожаров

Протесты организованы студенческими активистами и движением Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"). По данным The Sydney Morning Herald, в деловом районе Сиднея на акцию вышли около 20 тысяч человек, их маршрут проходит от городской ратуши до здания парламента.

Как отмечает 7News, участники требуют отставки премьер-министра Австралии Моррисона, так как считают, что он не уделил должного внимания проблемам климата и не справляется с ситуацией в стране. Активисты также призывают к переходу на новые, более экологичные виды топлива.

Протесты проходят и в других городах. Так, 7News сообщает, что в Аделаиде (штат Южная Австралия) активисты заблокировали движение на нескольких улицах в деловом районе. К акции присоединился и Мельбурн.

Между тем, как сообщает BBC News, в пятницу ожидается объединение двух крупных лесных пожаров на границе штатов Новый Южный Уэльс и Виктория.

Теги: #австралия #пожар
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