На КПВВ "Майорск" задержали мужчину, перевозившего взрывчатку

На контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" в Донецкой области сотрудники пограничной службы и Службы безопасности Украины задержали мужчину, который пытался вывезти с оккупированной территории взрывчатку.

"Во время тщательного осмотра автомобиля 39-летнего гражданина Украины оперативные сотрудники Госпогранслужбы и СБУ, которые совместно действуют в составе Объединенных сил, обнаружили в багажном отделении автомобиля скрытые в емкости со смесью для кузовных работ автомобиля два свертка с веществом темно-коричневого цвета общим весом примерно 740 грамм похожим на пластид (взрывчатка)", - сообщает штаб операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

На данный момент продолжаются следственные действия. Водитель и автомобиль задержаны. Цель перевозки взрывчатки выясняют правоохранители.