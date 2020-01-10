События

11:52 10.01.2020

Украинские пассажиры авиакомпании Ernest Airlines двое суток не могут вылететь из Италии в Киев, проблемы с вылетом во Львов

2 мин читать
Украинские пассажиры авиакомпании Ernest Airlines двое суток не могут вылететь из Италии в Киев, проблемы с вылетом во Львов

Украинские пассажиры авиакомпании Ernest Airlines в связи с долгами авиакомпании перед Международным аэропортом "Киев" им.Игоря Сикорского двое суток не могут вылететь из Италии в Киев, сообщил юрисконсульт Консультативной миссии Европейского Союза в Украине (EUAM Ukraine) Владимир Беленкий.

"Пока все эксперты заняты расследованием авиакатастрофы "Боинга" МАУ в Иране, наши граждане - 160 пассажиров - не могут уже двое суток вылететь из Италии домой…По информации озвученной хендлинговой компанией в аэропорту Неаполя, Международный аэропорт "Киев" им.Игоря Сикорского не принимает самолет из за долгов…", - написал он на своей странице в Facebook в пятницу.

Источник в аэропорту подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" наличие задолженности авиакомпании за обслуживание воздушных судов перед аэропортом.

По словам Беленкого, сначала был отменен рейс Ernest Airlines из Одессы и других городов в Рим, предложив людям вылететь оставшимся рейсом Неаполь-Киев, однако пассажиры не могут вылететь и из Неаполя.

"Рейс должен был улететь 9 января в 15:00, потом в 17:00, потом в 21:00... В итоге людей развернули у гейта, сказали забирать чемоданы, рейс отменен. Долго решали с расселением, и кто будет за это платить… Сегодня 10 января рейс должен был вылететь в 9:00, все опять дошли до гейта и опять рейс отменили. Когда будет вылет не понятно. Люди отказываются уходить от гейта", - пояснил он.

Международный аэропорт "Львов" на своей странице в Facebook также опубликовал информацию об отмене двух и задержке четырех рейсов Ernest Airlines.

"Рейсы EG298/EG297 Львов-Венеция-Львов отменены. Пассажирам будет сообщено об отмене и перебронировании билетов. Рейс EG223 Милан (Бергамо)-Львов задерживается с вылетом из Милана до 15:00 (планово - 7:00)", - указано в сообщении аэропорта.

Кроме того, время вылета рейса EG278 из Львова в Неаполь переносится с 9:20 на 17:40

Соответственно, обратный рейс EG277 задерживается с вылетом из Неаполя до 20:30 (по плану – в 12:45).

Рейс EG224 Львов-Милан (Бергамо) задерживается вылетом из Львова в 23:20 (Планово 20:40).

Как сообщалось, Ernest Airlines с 13 января 2020 года прекратила продажу билетов на все рейсы из-за приостановления действия лицензии авиакомпании по решению Национального управления гражданской авиации Италии (ENAC).

Ранее Ernest Airlines высказала намерение зайти на украинский рынок внутренних перевозок, в течение двух лет инвестировать в Украину EUR100 млн, в апреле 2020 открыть базу в аэропорту "Киев" им. Сикорского (Жуляны), а в целом за 2020 год разместить два самолета в Киеве.

Теги: #италия #рейсы #ernest_airlines
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:11 03.01.2020
"Авиалинии "Антонова" в 2019г увеличили число рейсов на 0,4% и прибыль на 4,2%

"Авиалинии "Антонова" в 2019г увеличили число рейсов на 0,4% и прибыль на 4,2%

11:59 03.01.2020
Авиакомпания Windrose с мая 2020г запускает рейсы из Киева в три города Италии

Авиакомпания Windrose с мая 2020г запускает рейсы из Киева в три города Италии

22:03 01.01.2020
В Италии во время празднования Нового года погиб один человек, более 200 ранены

В Италии во время празднования Нового года погиб один человек, более 200 ранены

16:23 30.12.2019
Ernest Airlines с 13 января приостанавливает выполнение рейсов из-за проблем с лицензией

Ernest Airlines с 13 января приостанавливает выполнение рейсов из-за проблем с лицензией

19:37 27.12.2019
Отменено порядка 100 рейсов казахстанской авиакомпании Bek Air, чей самолет потерпел крушение под Алма-Атой

Отменено порядка 100 рейсов казахстанской авиакомпании Bek Air, чей самолет потерпел крушение под Алма-Атой

19:24 13.12.2019
В деле Маркива в последнее время удалось установить ряд важных деталей – Аваков

В деле Маркива в последнее время удалось установить ряд важных деталей – Аваков

16:46 06.12.2019
Рим поддержит антироссийские санкции ЕС - глава МИД Италии

Рим поддержит антироссийские санкции ЕС - глава МИД Италии

19:09 02.12.2019
Авиакомпания "Роза Ветров" открывает новые рейсы из Ивано-Франковска в Киев, Днепр и Отопень

Авиакомпания "Роза Ветров" открывает новые рейсы из Ивано-Франковска в Киев, Днепр и Отопень

19:19 29.11.2019
Прямые авиарейсы между Львовом и Баку запускает лоукостер Buta Airways с конца декабря – посол Украины в Азербайджане

Прямые авиарейсы между Львовом и Баку запускает лоукостер Buta Airways с конца декабря – посол Украины в Азербайджане

22:14 21.11.2019
Рассмотрение поданной 20 ноября апелляции на приговор Маркиву ожидается весной 2020 года

Рассмотрение поданной 20 ноября апелляции на приговор Маркиву ожидается весной 2020 года

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Офис генпрокурора просит канадскую сторону предоставить имеющуюся у них информацию по катастрофе украинского самолета в Иране

Версия о попадании в украинский самолет в Иране ракеты не исключается, но в настоящее время не подтверждена

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранения – штаб ООС

В соцсети Твиттер опубликовано видео возможного ракетного удара по самолету "МАУ" - СМИ

Зеленский пообещал родственникам погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцам необходимую помощь и дать ответы на причины трагедии

ПОСЛЕДНЕЕ

Комиссия считает обледенение основной версией крушения Fokker-100 под Алматы

В Украине прекращена деятельность 911 нелегальных игорных заведений

На востоке Закарпатья в пятницу-субботу ожидается повышенная снеголавинная опасность

Помпео допускает, что украинский лайнер в Иране мог упасть из-за неисправности

Премьер Австралии предупредил о возможном ухудшении ситуации с пожарами на востоке страны

На КПВВ "Майорск" задержали мужчину, перевозившего взрывчатку

Спутник США зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, приближавшихся к украинскому самолету

Франция готова участвовать в расследовании авиакатастрофы в Тегеране - Ле Дриан

Офис генпрокурора просит канадскую сторону предоставить имеющуюся у них информацию по катастрофе украинского самолета в Иране

Количество прослушиваний на стриминговых сервисах в США в 2019 г. превысило 1 трлн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА