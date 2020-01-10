Количество прослушиваний на стриминговых сервисах в США в 2019 г. превысило 1 трлн

Количество прослушиваний музыкальных треков на стриминговых сервисах, таких как Spotify, Apple Music и YouTube, в США увеличилось на 30% в 2019 году и впервые превысило 1 трлн, свидетельствует данные Nielsen Music.

Росту числа прослушиваний способствовал, в частности, выпуск новых хитов такими артистами, как Тейлор Свифт, Билли Айлиш и Post Malone.

На стриминговые сервисы, по данным Nielsen, в настоящее время приходится 82% потребления музыкального контента в США. Продажи музыкальных альбомов на физических носителях, в свою очередь, упали на 19%, и их доля в потреблении музыкального контента теперь составляет 9%.

В 2019 году также росла популярность платформы коротких видео TikTok, которая способствовала возникновению хитов. В начале прошлого года на платформе распространялись пародии на видеоклип "Old Town Road" рэпера Lil Nas X. Эта песня набрала 2,5 млрд прослушиваний и стала самой популярной в 2019 году. Помимо этого, композиция побила рекорд по длительности лидерства в чарте Billboard Hot 100.

Наиболее популярным жанром в 2019 году был хип-хоп (28% прослушиваний). В тройку самых популярных жанров также вошли рок (20%) и поп (14%).

Лидером среди артистов по объему продаж и количеству прослушиваний стал рэпер Post Malone. В топ-5 также вошли Drake, Билли Айлиш, Тэйлор Свифт и Ариана Гранде. На стриминговых сервисах самым популярным исполнителем стал Drake, за ним следуют Post Malone и Билли Айлиш.

Первое место среди музыкальных альбомов по объему продаж и количеству прослушиваний на стриминговых сервисах занял альбом Post Malone "Hollywood's Bleeding". Альбом Тэйлор Свифт "Lover" стал самым продаваемым как на физических носителях, так и в цифровом формате.