События

11:02 10.01.2020

Статус пострадавших от торговли людьми получили 878 человек с 2012 года, основной страной эксплуатации остается РФ - Минсоцполитики

2 мин читать
Статус пострадавших от торговли людьми получили 878 человек с 2012 года, основной страной эксплуатации остается РФ - Минсоцполитики

Министерство социальной политики Украины установило статус пострадавших от торговли людьми 878 лицам с 2012 года, а основной страной эксплуатации пострадавших граждан Украины является РФ.

"С 2012 по 2019 год включительно министерство установило такой статус (ИФ - статуса лица, которое пострадало от торговли людьми) 878 лицам, из них 871 - это граждане Украины и 8 иностранцев", - сказал заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нижинский на пресс-брифинге, посвященном вопросу противодействия торговле людьми.

По словам замминистра, 457 граждан пострадало от трудовой эксплуатации, 224 – от сексуальной эксплуатации, 57 человек было привлечено к попрошайничеству. 9 человек пострадали от смешанной эксплуатации, 14 детей были проданы третьим лицам, а один человек пострадал от суррогатного материнства.

"На сегодняшний день основной страной эксплуатации наших граждан остается Российская Федерация", - сообщил Нижинский, уточнив, что только за 2019 год более чем 240 человек было завербовано и эксплуатировалось в РФ.

Также в первой десятке стран по эксплуатации украинских граждан - Объединенные Арабские Эмираты, Чехия, Словения, Казахстан, Германия, Польша, Турция.

В то же время, по словам Нижинского, остается тенденция эксплуатации украинцев и внутри страны.

Что касается регионального распределения предоставления данных статусов, то за с 2012 года в Киеве такой статус предоставили 46 людям, в Винницкой области – 65, в Волынской – 42, в Днепропетровской – 53, в Черновицкой – 35, в Харьковской – 72, в Донецкой – 30, в Ивано-Франковской – 24 и в Киевской – 18.

Теги: #минсоцполитики #рф #торговля_людьми #укаина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:39 10.01.2020
Иран может попросить Россию, Украину, Францию и Канаду о помощи в расшифровке "черных ящиков"

Иран может попросить Россию, Украину, Францию и Канаду о помощи в расшифровке "черных ящиков"

10:24 10.01.2020
Минсоцполитики исключило 79 организаций из списка получателей гумпомощи

Минсоцполитики исключило 79 организаций из списка получателей гумпомощи

22:39 09.01.2020
Украина выразила России протест в связи с несогласованным визитом президента РФ в Крым

Украина выразила России протест в связи с несогласованным визитом президента РФ в Крым

17:46 09.01.2020
Лукашенко: в Беларуси не будет катастрофы, если Минск и Москва не договорятся по углеводородам

Лукашенко: в Беларуси не будет катастрофы, если Минск и Москва не договорятся по углеводородам

13:35 09.01.2020
Мировое соглашение между Украиной и "Газпромом" по штрафу АМКУ не предусматривает возврат российской компании активов - Витренко

Мировое соглашение между Украиной и "Газпромом" по штрафу АМКУ не предусматривает возврат российской компании активов - Витренко

12:35 09.01.2020
Речь о прямых поставках газа из РФ пока не идет, но законодательных ограничений для этого нет - топ-менеджер "Нафтогаза"

Речь о прямых поставках газа из РФ пока не идет, но законодательных ограничений для этого нет - топ-менеджер "Нафтогаза"

10:02 09.01.2020
Пограничники запретили въезд в Украину российскому блогеру Митрошиной, которая ранее незаконно посещала Крым

Пограничники запретили въезд в Украину российскому блогеру Митрошиной, которая ранее незаконно посещала Крым

06:32 09.01.2020
Гражданин Украины, направлявшийся в РФ, спрятал в топливном баке более 19 кг марихуаны

Гражданин Украины, направлявшийся в РФ, спрятал в топливном баке более 19 кг марихуаны

16:46 07.01.2020
Госпогранслужба запретит въезд в Украину российскому блогеру Митрошиной, во время встречи с которой были задержаны активисты движения "Отпор"

Госпогранслужба запретит въезд в Украину российскому блогеру Митрошиной, во время встречи с которой были задержаны активисты движения "Отпор"

14:49 05.01.2020
Двое граждан Индии задержаны при попытке нелегально пересечь украино-российскую границу

Двое граждан Индии задержаны при попытке нелегально пересечь украино-российскую границу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Офис генпрокурора просит канадскую сторону предоставить имеющуюся у них информацию по катастрофе украинского самолета в Иране

Версия о попадании в украинский самолет в Иране ракеты не исключается, но в настоящее время не подтверждена

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранения – штаб ООС

В соцсети Твиттер опубликовано видео возможного ракетного удара по самолету "МАУ" - СМИ

Зеленский пообещал родственникам погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцам необходимую помощь и дать ответы на причины трагедии

ПОСЛЕДНЕЕ

Комиссия считает обледенение основной версией крушения Fokker-100 под Алматы

В Украине прекращена деятельность 911 нелегальных игорных заведений

На востоке Закарпатья в пятницу-субботу ожидается повышенная снеголавинная опасность

Помпео допускает, что украинский лайнер в Иране мог упасть из-за неисправности

Премьер Австралии предупредил о возможном ухудшении ситуации с пожарами на востоке страны

На КПВВ "Майорск" задержали мужчину, перевозившего взрывчатку

Спутник США зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, приближавшихся к украинскому самолету

Украинские пассажиры авиакомпании Ernest Airlines двое суток не могут вылететь из Италии в Киев, проблемы с вылетом во Львов

Франция готова участвовать в расследовании авиакатастрофы в Тегеране - Ле Дриан

Офис генпрокурора просит канадскую сторону предоставить имеющуюся у них информацию по катастрофе украинского самолета в Иране

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА