Статус пострадавших от торговли людьми получили 878 человек с 2012 года, основной страной эксплуатации остается РФ - Минсоцполитики

Министерство социальной политики Украины установило статус пострадавших от торговли людьми 878 лицам с 2012 года, а основной страной эксплуатации пострадавших граждан Украины является РФ.

"С 2012 по 2019 год включительно министерство установило такой статус (ИФ - статуса лица, которое пострадало от торговли людьми) 878 лицам, из них 871 - это граждане Украины и 8 иностранцев", - сказал заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нижинский на пресс-брифинге, посвященном вопросу противодействия торговле людьми.

По словам замминистра, 457 граждан пострадало от трудовой эксплуатации, 224 – от сексуальной эксплуатации, 57 человек было привлечено к попрошайничеству. 9 человек пострадали от смешанной эксплуатации, 14 детей были проданы третьим лицам, а один человек пострадал от суррогатного материнства.

"На сегодняшний день основной страной эксплуатации наших граждан остается Российская Федерация", - сообщил Нижинский, уточнив, что только за 2019 год более чем 240 человек было завербовано и эксплуатировалось в РФ.

Также в первой десятке стран по эксплуатации украинских граждан - Объединенные Арабские Эмираты, Чехия, Словения, Казахстан, Германия, Польша, Турция.

В то же время, по словам Нижинского, остается тенденция эксплуатации украинцев и внутри страны.

Что касается регионального распределения предоставления данных статусов, то за с 2012 года в Киеве такой статус предоставили 46 людям, в Винницкой области – 65, в Волынской – 42, в Днепропетровской – 53, в Черновицкой – 35, в Харьковской – 72, в Донецкой – 30, в Ивано-Франковской – 24 и в Киевской – 18.