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10:39 10.01.2020

Более 50 психологов-волонтеров предоставляют помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране и сотрудникам МАУ

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Более 50 психологов-волонтеров предоставляют помощь семьям погибших в авиакатастрофе в Иране и сотрудникам МАУ

Более 50 волонтеров-специалистов по кризисным ситуациям – обратились в авиакомпанию "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев), чей самолет потерпел катастрофу 8 января после вылета из Тегерана, и предложили свою профессиональную помощь родным и близким погибших в катастрофе, а также сотрудникам МАУ.

Как отмечается в сообщении авиакомпании, все 2,5 тыс. сотрудников МАУ в той или иной степени вовлечены в преодоление последствий трагической катастрофы в Иране: антикризисный штаб работает круглосуточно с целью максимального содействия скорейшему завершению расследования причин аварии; оказания помощи семьям погибших пассажиров и членов экипажа.

"Психологическая помощь в настоящее время предоставляется семьям погибшего экипажа дома, в офисе авиакомпании, обеспечивается сопровождение к экспертным центрам Министерства внутренних дел для проведения ДНК-экспертизы. Кроме того, круглосуточно предоставляется профессиональная поддержка работникам контактного центра МАУ, которые работают на "горячей линии", активированной в связи с авиакатастрофой", - указано в сообщении.

Помимо этого, по информации МАУ, в помещении предполетного брифинга экипажей дежурят бортпроводники-инструкторы, прошедшие специальную психологическую подготовку. Специалисты по кризисным ситуациям также предоставляют поддержку экипажам.

"Работа психологов с сотрудниками авиакомпании будет продолжаться, пока в этом будет необходимость", - утверждает авиакомпания.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

8 января Офис генерального прокурора начал досудебное расследование авиакатастрофы по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей), досудебное следствие осуществляет Главное следственное управление Национальной полиции Украины.

Теги: #мау #психологи #иран #авиакатастрофа
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