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10:39 10.01.2020

Иран может попросить Россию, Украину, Францию и Канаду о помощи в расшифровке "черных ящиков"

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Иран может попросить Россию, Украину, Францию и Канаду о помощи в расшифровке "черных ящиков"

Иран может запросить помощь в расшифровке "черных ящиков" потерпевшего крушение под Тегераном Boeing 737-800 у России, Украины, Франции и Канады, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление представителя иранского авиарегулятора Хасана Резайфара.

По его словам, в Иране уверены в том, что украинский самолет не был сбит ракетой.

Резайфар отметил, что в пятницу специалисты попробуют осмотреть "черные ящики", чтобы понять, возможно ли еще извлечь из них информацию.

В Иране не хотят, чтобы "черные ящики" вывозили за пределы страны для проведения анализа. Три иранские авиакомпании, по его словам, помогут экспертам с их изучением.

Он добавил, что расследование авиакатастрофы может занять один-два года.

Вместе с тем, Резайфар, комментируя появившиеся в интернете видеозаписи, на которых, предположительно, запечатлено попадание ракеты в самолет, заявил, что эти материалы нуждаются в проверке.

Ранее агентство Associated Press сообщило что, для участия в расследовании причин авиакатастрофы иранские власти пригласили Национальный совет по безопасности на транспорте США принять участие в расследовании авиакатастрофы. Совет заявил, что "оценит уровень своего участия в расследовании".

Тем не менее, отмечает агентство, уровень участия совета в расследовании может быть ограничен из-за санкций США, действующих в отношении Ирана. Однако, совет может претендовать на участие в расследовании, поскольку речь идет о крушении самолета, построенного в США.

Накануне канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что разведслужбы Канады и ее союзников считают, что причиной крушения украинского пассажирского самолёта близ Тегерана стало попадание иранской ракеты класса "земля-воздух".

"У нас есть разведданные от многих источников, в том числе, от наших собственных разведслужб и от разведки наших союзников, согласно которым самолёт был сбит иранской ракетой "земля-воздух", - сказал Трюдо, слова которого приводит канадское телевидение.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Теги: #мау #канада #авиакатастрофа #украина #черный_ящик #рф #франция #иран
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