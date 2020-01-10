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10:24 10.01.2020

Специалисты Ирана и Украины будут вместе расшифровывать "черные ящики" разбившегося самолета

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Специалисты Ирана и Украины будут вместе расшифровывать "черные ящики" разбившегося самолета

Специалисты из Ирана и Украины договорились о совместной расшифровке бортовых самописцев самолета Boeing 737-800, который потерпел крушение под Тегераном, оставив в стороне политические моменты, передает агентство Bloomberg.

"Стороны договорились о совместном проведении расследования и извлечении данных из черных ящиков", - говорится в сообщении агентства. Оборудованием, необходимым для извлечения данных, стороны располагают, отмечается в нем.

Контролировать ход расследования будут судебные власти Ирана.

Ранее сообщалось, что украинские эксперты прибыли в Иран и начали переговоры с иранской стороной.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Теги: #мау #bloomberg #иран #авиакатастрофа
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