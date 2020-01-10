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06:04 10.01.2020

Помпео призвал к переговорам в Венесуэле с целью формирования переходного правительства

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Помпео призвал к переговорам в Венесуэле с целью формирования переходного правительства

 Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Венесуэле необходимы переговоры, чтобы сформировать переходное правительство, которое будет в состоянии подготовить и провести новые выборы.

"Быстрый переход к демократии посредством переговоров является наиболее эффективным и устойчивым путем к миру и процветанию в Венесуэле", - говорится в заявлении дипломата.

Он отметил: "Переговоры могут открыть путь к выходу из кризиса через переходное правительство, которое организует свободные и справедливые выборы".

По его мнению, такие выборы должны пройти до конца 2020 года.

Теги: #венесуэла #сша #госсекретарь #правительство
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