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05:14 10.01.2020

Палата представителей США приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия Трампа по Ирану

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Палата представителей США приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия Трампа по Ирану

Палата представителей США большинством голосов приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия президента США Дональда Трампа по Ирану.

В ходе голосования большинство законодателей поддержало резолюцию, которая предписывает президенту прекратить военные действия с Ираном, если только Конгресс не даст на это специального разрешения или США не столкнутся с "неминуемым вооруженным нападением".

Принятый документ не имеет силы закона и не будет направлен на подпись президенту в случае принятия Сенатом.

Ранее спикер Палаты представителей заявила, что у членов Конгресса есть серьезные опасения по поводу решения администрации президента начать военные действия против Ирана и отсутствия у нее стратегии продвижения вперед.

"На прошлой неделе администрация Трампа провела провокационный и непропорциональный военный авиаудар по высокопоставленным иранским военным чиновникам. Администрация приняла это решение, не посоветовавшись с Конгрессом. Эта акция поставила под угрозу наших военнослужащих, дипломатов и других лиц, рискуя вызвать серьезную эскалацию напряженности в отношениях с Ираном. С тех пор президент ясно дал понять, что у него нет последовательной стратегии по обеспечению безопасности американского народа, достижению деэскалации отношений с Ираном и обеспечению стабильности в регионе", - подчеркнула спикер.

Теги: #сша #резолюция #иран
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