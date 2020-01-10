Полицейские в Херсонской области задержали при получении взятки главу районной ОТГ

Сотрудники полиции Херсонской области задержали при получении взятки главу районной главу районной территориальной громады, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"Должностное лицо получило от местного жителя 2000$ за предоставление паспорта привязки на размещение малой архитектурной формы (МАФа) на территории района", - говорится в сообщении, на сайте Нацполиции в четверг вечером.

Открытое уголовное производство по ч.3 ст.368 "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом" УК Украины.

"За содеянное должностному лицу грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", - подытожили в Нацполиции.