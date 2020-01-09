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23:27 09.01.2020

В соцсети Твиттер опубликовано видео возможного ракетного удара по самолету "МАУ" - СМИ

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В соцсети Твиттер опубликовано видео возможного ракетного удара по самолету "МАУ" - СМИ

Активист иранского происхождения Нариман Гариб опубликовал в соцсети Твиттер видео, на котором, как утверждается, снят момент попадания ракеты в пассажирский самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" под Тегераном, сообщает газета"The New York Times".

Издание "The New York Times" сообщает, что видео снято в населенном пункте Паранд недалеко от Тегерана. Именно в этом районе украинский самолет перестал выходить на связь.

О том, что это видео снято в этом месте, также подтвердили независимые расследователи из Bellingcat и Conflict Intelligence Team.

После попадания ракеты в самолет, произошел небольшой взрыв, но пассажирский лайнер продолжал лететь еще несколько минут. Затем, как следует из других видеозаписей, на которые ссылается "The New York Times", самолет повернул в сторону аэропорта, после чего взорвался и упал.

 

Теги: #видео #украина #иран #авиакатастрофа
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