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23:09 09.01.2020

Борис Джонсон: Иран мог случайно сбить украинский пассажирский самолёт

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг допустил возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО возле Тегерана, сообщает британский телеканал Sky news.

"Есть масса информации, что рейс был сбит иранской зенитной ракетой. Это могло быть сделано ненамеренно", - приводит телеканал высказывания премьера.

При этом Джонсон напомнил, что в катастрофе погибли четверо подданных Великобритании.

Ранее в четверг с аналогичными заявлениями выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"У нас есть разведданные от многих источников, в том числе, от наших собственных разведслужб и от разведки наших союзников, согласно которым самолёт был сбит иранской ракетой "земля-воздух", - сказал Трюдо, слова которого приводит канадское телевидение.

"Собранные данные указывают на то, что именно это (иранская ракета - ИФ) стало вероятной причиной крушения. Но нам нужно провести полное, доскональное и достойное доверия расследование, чтобы точно выяснить, что произошло. Именно к этому мы призываем и надеемся, что будем услышаны", - сказал Трюдо.

Американский журнал Newsweek ранее в четверг сообщил со ссылкой на ряд источников, что лайнер "Боинг-737" авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ), потерпевший крушение под Тегераном, вероятно, случайно, мог быть уничтожен иранскими системами ПВО.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Теги: #великобритания #авиалайнер #джонсон #иран
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