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22:45 09.01.2020

Украина и ФРГ договорились о взаимодействии ради открытого и беспристрастного расследования крушения самолета МАУ в Иране – Пристайко

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Украина и ФРГ договорились о взаимодействии ради открытого и беспристрастного расследования крушения самолета МАУ в Иране – Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что договорился с главой МИД Германии Гайко Маасом о взаимодействии в расследовании крушения лайнера "Боинг-737" авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) под Тегераном в среду.

"Спасибо Гайко Маасу за поддержку в связи с трагедией PS 752. В ходе телефонного разговора договорились о взаимодействии ради открытого и беспристрастного расследования. Обсудили также перспективы "Минского урегулирования". Жду новости по результатам встречи Меркель и Путина 11.01", - написал он в Twitter в четверг.

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Теги: #украина #фрг #пристайко
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