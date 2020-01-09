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20:54 09.01.2020

Офис генпрокурора опроверг информацию о том, что член экипажа разбившегося самолета МАУ успел сообщить родным об обстреле

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Офис генпрокурора опроверг информацию о том, что член экипажа разбившегося самолета МАУ успел сообщить родным об обстреле

Офис генерального прокурора Украины опроверг информацию о том, что один из членов экипажа рейса Тегеран - Киев в момент падения позвонил своим родным.

"8 января 2020 в сети Интернет была распространена информация о том, что один из членов экипажа самолета рейса PS752 Тегеран - Киев сделал звонок своей матери и сказал о том, что самолет падает в связи с обстрелом. Данная информация не соответствует действительности, как показали результаты проведенных следственных действий", - сообщает пресс-служба офиса генпрокурора.

Отмечается, что офис генпрокурора делает все возможное для установления обстоятельств катастрофы.

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране рано утром 8 января. Авиалайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран - Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.

В связи с катастрофой авиалайнера в Тегеране в Украине указом президента 9 января объявлено днем траура.

Теги: #фейк #украина #авиакатастрофа
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