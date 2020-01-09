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20:26 09.01.2020

Трюдо предложил Украине поддержку в расследовании авиакатастрофы в Иране

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Трюдо предложил Украине поддержку в расследовании авиакатастрофы в Иране

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время телефонного разговора предложил Украине поддержку в расследовании крушения самолета авиакомпании "Международные украинские авиалинии" в Иране, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter.

"Спасибо Джастину Трюдо за предложенную поддержку в расследовании авиакатастрофы в Иране", - написал Зеленский.

"Для нас это - общая боль. Искренние соболезнования в связи с гибелью граждан Канады", - добавил он.

Как сообщает пресс-служба президента, Зеленский подтвердил заинтересованность Украины в прозрачном и объективном расследовании причин катастрофы и установлении истины.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Теги: #помощь #канада #авиакатастрофа
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