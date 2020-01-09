Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы в Тегеране: озвучивать конкретные детали рано, рассматривается несколько версий

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

"На совещании оперативного штаба было отмечено, что расследование находится на слишком раннем этапе, чтобы озвучивать конкретные детали. Рассматривается несколько версий причин авиакатастрофы", - сообщает пресс-служба президента Украины.

В сообщении отмечается, что украинская группа из 45 специалистов уже работает над расследованием причин трагедии. "Происходит осмотр деталей самолета, также проводится сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их дальнейшей репатриации. Сейчас уже собран материал у родственников 9 из 11 жертв трагедии. Материал двух других будет собран в ближайшее время, когда решатся логистические вопросы", - указали в пресс-службе Зеленского.

Кроме того, президент Украины проводит консультации с международными партнерами. 9 января Зеленский провел телефонные разговоры с премьер-министрами Великобритании и Швеции, президентами Ирана и Афганистана. Также запланировано общение по телефону с премьер-министром Канады и высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности.

Зеленский подчеркивает, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании.