События

19:13 09.01.2020

Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы в Тегеране: озвучивать конкретные детали рано, рассматривается несколько версий

1 мин читать
Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы в Тегеране: озвучивать конкретные детали рано, рассматривается несколько версий

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

"На совещании оперативного штаба было отмечено, что расследование находится на слишком раннем этапе, чтобы озвучивать конкретные детали. Рассматривается несколько версий причин авиакатастрофы", - сообщает пресс-служба президента Украины.

В сообщении отмечается, что украинская группа из 45 специалистов уже работает над расследованием причин трагедии. "Происходит осмотр деталей самолета, также проводится сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их дальнейшей репатриации. Сейчас уже собран материал у родственников 9 из 11 жертв трагедии. Материал двух других будет собран в ближайшее время, когда решатся логистические вопросы", - указали в пресс-службе Зеленского.

Кроме того, президент Украины проводит консультации с международными партнерами. 9 января Зеленский провел телефонные разговоры с премьер-министрами Великобритании и Швеции, президентами Ирана и Афганистана. Также запланировано общение по телефону с премьер-министром Канады и высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности.

Зеленский подчеркивает, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании.

Теги: #президент #расследование #авиакатастрофа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:38 09.01.2020
В Тегеране отвергают версию о том, что украинский лайнер был сбит системами ПВО

В Тегеране отвергают версию о том, что украинский лайнер был сбит системами ПВО

20:26 09.01.2020
Трюдо предложил Украине поддержку в расследовании авиакатастрофы в Иране

Трюдо предложил Украине поддержку в расследовании авиакатастрофы в Иране

19:20 09.01.2020
Трамп заявил, что сомневается в том, что причина крушения украинского лайнера под Тегераном состояла в механической неполадке

Трамп заявил, что сомневается в том, что причина крушения украинского лайнера под Тегераном состояла в механической неполадке

19:10 09.01.2020
Джонсон предложил Украине помощь в расследовании падения самолета украинских авиалиний

Джонсон предложил Украине помощь в расследовании падения самолета украинских авиалиний

19:08 09.01.2020
Зеленский в разговоре с представителем ЕС по внешней политике Боррелем поблагодарил за солидарность и сочувствие в связи с авиакатастрофой в Тегеране

Зеленский в разговоре с представителем ЕС по внешней политике Боррелем поблагодарил за солидарность и сочувствие в связи с авиакатастрофой в Тегеране

18:27 09.01.2020
Рухани заверил Зеленского, что Иран предоставит украинским экспертам доступ ко всем необходимым данным для установления причин авиакатастрофы самолета МАУ

Рухани заверил Зеленского, что Иран предоставит украинским экспертам доступ ко всем необходимым данным для установления причин авиакатастрофы самолета МАУ

18:17 09.01.2020
Базовой версии крушения самолета МАУ в Тегеране пока нет, может появиться после анализа и осмотра фрагментов - источник

Базовой версии крушения самолета МАУ в Тегеране пока нет, может появиться после анализа и осмотра фрагментов - источник

17:05 09.01.2020
Зеленский в разговоре с Джонсоном подтвердил готовность Украины в полной мере приобщиться к работе совместной следственной группы в Иране

Зеленский в разговоре с Джонсоном подтвердил готовность Украины в полной мере приобщиться к работе совместной следственной группы в Иране

16:19 09.01.2020
Данилов: сейчас есть 7 версий крушения авиалайнера "МАУ" в Тегеране, в том числе 4 открытых общественности и 3 – закрытых

Данилов: сейчас есть 7 версий крушения авиалайнера "МАУ" в Тегеране, в том числе 4 открытых общественности и 3 – закрытых

14:18 09.01.2020
Президенты Украины и Афганистана выразили друг другу соболезнования в связи крушения самолета МАУ в Иране

Президенты Украины и Афганистана выразили друг другу соболезнования в связи крушения самолета МАУ в Иране

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Тегеране отвергают версию о том, что украинский лайнер был сбит системами ПВО

Трамп заявил, что сомневается в том, что причина крушения украинского лайнера под Тегераном состояла в механической неполадке

Джонсон предложил Украине помощь в расследовании падения самолета украинских авиалиний

Рухани заверил Зеленского, что Иран предоставит украинским экспертам доступ ко всем необходимым данным для установления причин авиакатастрофы самолета МАУ

Украинский военный ранен на Донбассе в четверг – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Крышу Нотр-Дама следует сделать, как и прежде, деревянной - французские архитекторы

Режим охраны семьи британского принца Гарри может быть пересмотрен - газета

В бельгийском Намюре проверяют министерские офисы на возможное заражение сибирской язвой

Украинский военный ранен на Донбассе в четверг – штаб ООС

НАТО изыскивает подходящее решение для урегулирования на Ближнем Востоке – Столтенберг

Госслужба занятости запустила образовательный портал для соискателей и работодателей

Иранский военный обещает новые удары

В Харькове предотвращено убийство одного из бывших боевых командиров разведподразделений батальона ВСУ, – СБУ

Самолет, которым контрабандисты транспортировали в ЕС сигареты, задержан в Ивано-Франковской области

Бывший президент Франции Саркози в октябре предстанет перед судом по обвинению в коррупции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА