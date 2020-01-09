События

19:08 09.01.2020

Зеленский в разговоре с представителем ЕС по внешней политике Боррелем поблагодарил за солидарность и сочувствие в связи с авиакатастрофой в Тегеране

2 мин читать
Зеленский в разговоре с представителем ЕС по внешней политике Боррелем поблагодарил за солидарность и сочувствие в связи с авиакатастрофой в Тегеране

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем поблагодарил за солидарность и сочувствие со стороны представителей ЕС в связи с катастрофой украинского самолета в Тегеране 8 января.

"Авиакатастрофа украинского самолета в Иране – это страшная трагедия. Мы должны объединяться в такие времена", - написал он в своем Twitter в четверг.

Как сообщается на сайте президента, Зеленский отметил, что Украина готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, а украинские представители готовы активно участвовать в деятельности специальной совместной следственной группы в Иране. "Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин авиакатастрофы в Тегеране и готовы тесно сотрудничать со странами, чьи граждане погибли в результате этой ужасной трагедии", - отметил президент.

Глава государства сообщил, что 9 января в Иран прибыл украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной групп, которые уже приступили к работе.

В ходе разговора с Борреллем Зеленский также выразил благодарность за поддержку со стороны ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины. Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и возможность приезда Борреля в регион.

"Ожидаем проведения заседания Совета ассоциации в Брюсселе 28 января текущего года под вашим сопредседательством. Это заседание должно подвести итоги реализации договоренностей предыдущего саммита Украина-ЕС и определить шаги для успешного следующего саммита летом этого года", - сказал глава Украинского государства вице-президенту Еврокомиссии.

Теги: #соболезнование #ес #авиакатастрофа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:38 09.01.2020
В Тегеране отвергают версию о том, что украинский лайнер был сбит системами ПВО

В Тегеране отвергают версию о том, что украинский лайнер был сбит системами ПВО

20:26 09.01.2020
Трюдо предложил Украине поддержку в расследовании авиакатастрофы в Иране

Трюдо предложил Украине поддержку в расследовании авиакатастрофы в Иране

19:20 09.01.2020
Трамп заявил, что сомневается в том, что причина крушения украинского лайнера под Тегераном состояла в механической неполадке

Трамп заявил, что сомневается в том, что причина крушения украинского лайнера под Тегераном состояла в механической неполадке

19:13 09.01.2020
Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы в Тегеране: озвучивать конкретные детали рано, рассматривается несколько версий

Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы в Тегеране: озвучивать конкретные детали рано, рассматривается несколько версий

18:27 09.01.2020
Рухани заверил Зеленского, что Иран предоставит украинским экспертам доступ ко всем необходимым данным для установления причин авиакатастрофы самолета МАУ

Рухани заверил Зеленского, что Иран предоставит украинским экспертам доступ ко всем необходимым данным для установления причин авиакатастрофы самолета МАУ

18:17 09.01.2020
Базовой версии крушения самолета МАУ в Тегеране пока нет, может появиться после анализа и осмотра фрагментов - источник

Базовой версии крушения самолета МАУ в Тегеране пока нет, может появиться после анализа и осмотра фрагментов - источник

17:05 09.01.2020
Зеленский в разговоре с Джонсоном подтвердил готовность Украины в полной мере приобщиться к работе совместной следственной группы в Иране

Зеленский в разговоре с Джонсоном подтвердил готовность Украины в полной мере приобщиться к работе совместной следственной группы в Иране

16:19 09.01.2020
Данилов: сейчас есть 7 версий крушения авиалайнера "МАУ" в Тегеране, в том числе 4 открытых общественности и 3 – закрытых

Данилов: сейчас есть 7 версий крушения авиалайнера "МАУ" в Тегеране, в том числе 4 открытых общественности и 3 – закрытых

14:18 09.01.2020
Президенты Украины и Афганистана выразили друг другу соболезнования в связи крушения самолета МАУ в Иране

Президенты Украины и Афганистана выразили друг другу соболезнования в связи крушения самолета МАУ в Иране

14:11 09.01.2020
Зеленский в разговоре с премьером Швеции Лёвеном пригласил Стокгольм присоединиться к расследованию крушения самолета МАУ в Тегеране – ОП

Зеленский в разговоре с премьером Швеции Лёвеном пригласил Стокгольм присоединиться к расследованию крушения самолета МАУ в Тегеране – ОП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Тегеране отвергают версию о том, что украинский лайнер был сбит системами ПВО

Трамп заявил, что сомневается в том, что причина крушения украинского лайнера под Тегераном состояла в механической неполадке

Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы в Тегеране: озвучивать конкретные детали рано, рассматривается несколько версий

Джонсон предложил Украине помощь в расследовании падения самолета украинских авиалиний

Рухани заверил Зеленского, что Иран предоставит украинским экспертам доступ ко всем необходимым данным для установления причин авиакатастрофы самолета МАУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Крышу Нотр-Дама следует сделать, как и прежде, деревянной - французские архитекторы

Джонсон предложил Украине помощь в расследовании падения самолета украинских авиалиний

Режим охраны семьи британского принца Гарри может быть пересмотрен - газета

В бельгийском Намюре проверяют министерские офисы на возможное заражение сибирской язвой

Украинский военный ранен на Донбассе в четверг – штаб ООС

НАТО изыскивает подходящее решение для урегулирования на Ближнем Востоке – Столтенберг

Госслужба занятости запустила образовательный портал для соискателей и работодателей

Иранский военный обещает новые удары

В Харькове предотвращено убийство одного из бывших боевых командиров разведподразделений батальона ВСУ, – СБУ

Самолет, которым контрабандисты транспортировали в ЕС сигареты, задержан в Ивано-Франковской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА