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18:43 09.01.2020

Режим охраны семьи британского принца Гарри может быть пересмотрен - газета

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Режим охраны семьи британского принца Гарри может быть пересмотрен - газета

Скотланд-Ярд может пересмотреть режим предоставления круглосуточной вооруженной охраны принцу Гарри, его супруге и сыну после того, как накануне они приняли решение отказаться от финансовых привилегий, предусмотренных их отношением к королевской фамилии.

Согласно данным собеседников британской газеты Evening Standard, "до тех пор, пока они официально являются герцогом и герцогиней Сассекскими, их, а также их сына, рассматривают как лиц, находящихся под международной защитой, королевская охрана из вооруженных сотрудников столичной полиции выделена им министерством внутренних дел".

"Пока все остается в силе, но, если обстоятельства изменятся, будет проведен полный пересмотр", - добавил источник газеты.

Ранее в британском министерстве внутренних дел с беспокойством встретили новость о желании Гарри и его супруги Меган провести шестинедельный рождественский отпуск в Северной Америке, что потребовало увеличения расходов на их охрану и участия в операции более 10 сотрудников.

Evening Standard отмечает, что охрана семьи принца Гарри обходится британской казне в 600 тыс. фунтов стерлингов в год, а всей королевской фамилии - более чем в 100 млн фунтов в год.

Теги: #великобритания #гарри #охрана #монархия
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