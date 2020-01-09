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18:27 09.01.2020

Рухани заверил Зеленского, что Иран предоставит украинским экспертам доступ ко всем необходимым данным для установления причин авиакатастрофы самолета МАУ

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Рухани заверил Зеленского, что Иран предоставит украинским экспертам доступ ко всем необходимым данным для установления причин авиакатастрофы самолета МАУ

Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани заверил президента Украины Владимира Зеленского, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным для установления причин авиакатастрофы украинского пассажирского самолета в Тегеране 8 января.

Как сообщила пресс-служба украинского президента, в телефонном разговоре с Рухани Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Зеленский отметил, что украинская сторона уже начала работу, приобщившись к расследованию причин катастрофы.

"Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события", - сказал он.

Иранская сторона заверила в полном взаимодействии для проведения объективного расследования и установления причин трагедии, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.

Теги: #мау #рухани #зеленский #иран #авиакатастрофа
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