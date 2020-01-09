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18:17 09.01.2020

Базовой версии крушения самолета МАУ в Тегеране пока нет, может появиться после анализа и осмотра фрагментов - источник

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Базовой версии крушения самолета МАУ в Тегеране пока нет, может появиться после анализа и осмотра фрагментов - источник

Основной версии катастрофы украинского самолета 8 января в Тегеране пока нет, она может появиться после осмотра и анализа его фрагментов, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник с украинской стороны.

Украинские представители уже провели в Тегеране серию консультаций, договорились о доступе и осмотре силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям места крушения, осмотрели фрагменты "Боинга".

По словам источника, первичные работы могут занять от 3 дней до недели.

"Потом экспертизы и дальше зависит от договоренностей с иранской стороной", - отметил собеседник агентства, говоря о том, сколько вся эта работа может занять времени.

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.

Теги: #мау #версии #иран #авиакатастрофа
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