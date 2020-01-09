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17:12 09.01.2020

Госслужба занятости запустила образовательный портал для соискателей и работодателей

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Госслужба занятости запустила образовательный портал для соискателей и работодателей

Государственная служба занятости Украины запустила новый сервис, предназначенный для граждан, работодателей и сотрудников службы, сообщается на сайте службы занятости.

"Новый сервис поможет безработным развивать собственные навыки, необходимые для успешного трудоустройства, получить новые компетенции и пройти профессиональное обучение", - заявила директор Государственного центра занятости Ольга Макогон.

Портал позволит пользователям развить навыки, востребованные на рынке труда, получать актуальную информацию о поиске работы и подборе персонала, научиться составлять резюме современного формата и подготовиться к собеседованию с работодателем. Также на портале будут доступны образовательные курсы и вебинары для безработных, в частности проводимые центрами профессионально-технического образования государственной службы занятости.

На сайте также будут вводиться новые образовательные программы, разработанные совместно с работодателями. Большинство материалов будет размещаться в видеоформате.

"Портал поможет реализовать важную для службы задачу - найти достойную работу каждому украинцу и квалифицированный персонал каждому работодателю", - подчеркнула Макогон.

Образовательный портал государственной службы занятости был разработан в рамках Программы деятельности Кабинета министров Украины.

Теги: #трудоустройство #кадры #госслужба_занятости #безработица #портал
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