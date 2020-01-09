Самолет, которым контрабандисты транспортировали в ЕС сигареты, задержан в Ивано-Франковской области

Пограничники задержали в Ивано-Франковской области самолет Ан-2, которым три украинца незаконно перемещали табачные изделия в Румынию, сообщает Государственная пограничная служба.

"Сегодня ночью на участке отдела пограничной службы "Герца" Черновицкого отряда зафиксировали нарушение границы воздушным аппаратом из Украины в Румынию и обратно. А когда самолет приземлился на аэродроме - в городе Коломыя (в 100 км от границы), его задержали", - сказано в сообщении.

Три контрабандиста - жители Хмельницкой и Ивано-Франковской областей - использовали тактику быстрой загрузки табачных изделий в полевых условиях (на промежуточных местах посадки/взлета) с целью предотвращения обнаружения мест загрузки правоохранительными органами.

Материалы уголовного преступления направлены в СБУ в Черновицкой области для внесения сведений в ЕРДР по ст.332 и ст.334 Уголовного кодекса Украины.