В Днепре правоохранители обнаружили тело младенца на городской свалке

Полиция Днепропетровской области устанавливает обстоятельства смерти младенца, тело которого было обнаружено на городской свалке.

"3 января на городской свалке, расположенной на Криворожском шоссе в Днепровском районе, был обнаружен неопознанный новорожденный ребенок мужского пола без признаков жизни, завернутый в кофту синего цвета в клетку", - сообщает пресс-служба полиции Днепропетрвской области на странице в Фейсбуке.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 п.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает личность матери ребенка, а также просит граждан сообщать любую информацию об указанном происшествии.