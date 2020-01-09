События

15:19 09.01.2020

В Днепре правоохранители обнаружили тело младенца на городской свалке

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 Полиция Днепропетровской области устанавливает обстоятельства смерти младенца, тело которого было обнаружено на городской свалке.

"3 января на городской свалке, расположенной на Криворожском шоссе в Днепровском районе, был обнаружен неопознанный новорожденный ребенок мужского пола без признаков жизни, завернутый в кофту синего цвета в клетку", - сообщает пресс-служба полиции Днепропетрвской области на странице в Фейсбуке.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 п.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает личность матери ребенка, а также просит граждан сообщать любую информацию об указанном происшествии.

Теги: #свалка #тело #младенец #днепропетровская_область
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