В Сумской области правоохранители обнаружили два мешка с убитыми собаками и котами, полиция открыла дела

Правоохранители обнаружили на одной из мусорных площадок в г.Шостка мешки с телами собак и котов, полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.

"Когда в полицию поступила информация об обнаружении на одном из мусорных площадок Шостки мешков с мертвыми животными, по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители осмотрели место происшествия и выяснили: в двух из четырех мешков находятся тела собак - на каждом из них имеются ножевые ранения, что, очевидно, и стало причиной смерти животных", - сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст.299 УК Украины (жестокое обращение с животными), в рамках которых назначен ряд экспертных исследований и ведутся следственные действия.

Кроме того, полиция г.Шостка ведет следствие еще по нескольким фактам обнаружения мертвых котов в разных районах города с признаками насильственной смерти.

В данном случае также открыто уголовное производство.