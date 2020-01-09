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14:11 09.01.2020

Зеленский в разговоре с премьером Швеции Лёвеном пригласил Стокгольм присоединиться к расследованию крушения самолета МАУ в Тегеране – ОП

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Зеленский в разговоре с премьером Швеции Лёвеном пригласил Стокгольм присоединиться к расследованию крушения самолета МАУ в Тегеране – ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Лёвеном обсудил произошедшее 8 января крушение самолета Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране, в результате которого погибли, в том числе, граждане Украины и Швеции, а также обсудил ситуацию с расследованием этого ЧП.

Как сообщает пресс-служба главы государства в четверг, Зеленский выразил соболезнование и передал слова поддержки родным и близким погибших граждан Швеции. "Украина потрясена трагедией. Спасибо за вашу солидарность и сопереживание", - подчеркнул он.

Глава государства отметил готовность Украины максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, в частности Чикагской конвенции о гражданской авиации. Он напомнил, что накануне в Иран прибыла группа украинских экспертов, которые будут привлечены к расследованию.

"Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин этой авиакатастрофы и готовы тесно сотрудничать в этом со Швецией. Наша задача - узнать правду. Это главное", - сказал Зеленский и пригласил Швецию присоединиться к расследованию.

Со своей стороны Лёвен выразил соболезнование от народа Швеции и сообщил, что официальный Стокгольм готов помочь всеми возможными средствами в обеспечении прозрачного расследования.

"Зеленский отметил, что Украина круглосуточно находится на связи с группой специалистов в Тегеране и будет информировать партнеров о ходе расследования", - говорится в сообщении.

Рано утром в среду самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился ориентировочно после вылета из тегеранского аэропорта имени имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

В четверг глава Национального авиационного управления Ирана Али Абедзаде в предварительном отчете о расследовании крушения украинского самолета сообщил, что следственная группа, в соответствии со стандартами, изложенными в приложении 13 к Чикагской конвенции, предложила всем государствам, признанным бенефициарами по этому документу, предоставить своих представителей в процессе расследования катастрофы и назначить собственную команду специалистов". Первоначальное уведомление было направлено Украине как стране регистрации самолета, США как изготовителю, Швеции и Канаде как странам-заявителям, граждане которых находились в самолете.

Теги: #швеция #boeing #мау #зеленский #авиакатастрофа
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