События

13:11 09.01.2020

Боевики заставляли перевозчиков с ОРДЛО собирать базу потенциальных диверсантов - СБУ

2 мин читать

В Луганской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила коммерсантов, которые в интересах т.н. "МГБ ЛНР" организовали механизм незаконного получения украинских социальных выплат жителями временно оккупированной территории.

"Оперативники СБУ установили, что частный предприниматель из временно подконтрольного боевикам Алчевска вместе с женой оказывали жителям ОРДЛО услуги по пассажирским перевозкам на подконтрольную украинской власти территорию и "заочному" оформлению социальных выплат", - сообщает пресс-центр СБУ в четверг.

В СБУ выяснили, что почти год назад супругов завербовали представители "МГБ ЛНР", поставив им задачу предоставлять информацию о коллегах, работающих на каналах пассажирских перевозок. Кроме того, боевики требовали предоставлять перечень клиентов, которые пользовались услугами по оформлению украинских соцвыплат.

"После каждого маршрута агенты отчитывались перед кураторами о выполненных задачах. Псевдоспецслужба "ЛНР" использовала полученные персональные данные для формирования базы граждан, которые регулярно посещают украинские государственные учреждения. Боевики планировали потом привлечь их к противоправной деятельности во вред государственным интересам Украины", - добавили в ведомстве.

Так, контрразведчики СБУ задержали супружескую пару во время очередного "рейса". При осмотре их транспортного средства правоохранители обнаружили более 150 документов о жителях временно оккупированной территории. В частности, свидетельства о праве на наследство, о смерти, нотариальные доверенности, трудовые книжки, которые необходимы для "заочного" оформления выплат.

Также СБУ получила доказательства фактов сотрудничества перевозчиков со "спецслужбой" боевиков и установила личности кураторов.

Сведения о об агентах "МГБ ЛНР" приобщены к материалам ранее открытого уголовного производства по ч.1 ст.258-3 (участие в деятельности террористической организации) УК Украины.

Устанавливаются должностные лица украинских госучреждений, которые могут быть причастны к функционированию нелегального канала

Теги: #оос #сбу #диверсанты #соцвыплаты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:05 09.01.2020
Боевики не пустили СММ ОБСЕ через блокпост Верхнешироковского - украинская сторона СЦКК

Боевики не пустили СММ ОБСЕ через блокпост Верхнешироковского - украинская сторона СЦКК

07:44 09.01.2020
Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинских военнослужащих

Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинских военнослужащих

18:52 08.01.2020
Двое украинских военных ранены на Донбассе с начала суток вследствие массированных обстрелов боевиков из 120-мм минометов

Двое украинских военных ранены на Донбассе с начала суток вследствие массированных обстрелов боевиков из 120-мм минометов

13:30 08.01.2020
С начала суток на Донбассе обстрелы не зафиксированы

С начала суток на Донбассе обстрелы не зафиксированы

10:07 08.01.2020
Одесский аэропорт, горсовет и управление СБУ проверяют на наличие взрывчатки

Одесский аэропорт, горсовет и управление СБУ проверяют на наличие взрывчатки

07:09 08.01.2020
Боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали

Боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали

13:47 07.01.2020
Бойцы ООС не нарушили Минские договоренности, поскольку об отведении ЗРК там речь не идет - Украинская сторона СЦКК

Бойцы ООС не нарушили Минские договоренности, поскольку об отведении ЗРК там речь не идет - Украинская сторона СЦКК

13:01 07.01.2020
На Донбассе военные зафиксировали один обстрел со стороны боевиков с начала суток

На Донбассе военные зафиксировали один обстрел со стороны боевиков с начала суток

07:16 07.01.2020
Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

18:35 06.01.2020
Боец ВСУ ранен на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков

Боец ВСУ ранен на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госавиаслужба запретила перелеты украинских авиакомпаний над Ираком

Украинские эксперты хотят провести поиски обломков российской ракеты ЗРК "Тор" на месте катастрофы авиалайнера МАУ в Тегеране – Данилов

ГБР подозревает экс-заместителя министра МЧС в растрате 23,7 млн грн

Пограничники запретили въезд в Украину российскому блогеру Митрошиной, которая ранее незаконно посещала Крым

Самолет Минобороны Украины с экспертами вылетел в Иран

ПОСЛЕДНЕЕ

Президенты Украины и Афганистана выразили друг другу соболезнования в связи крушения самолета МАУ в Иране

Зеленский в разговоре с премьером Швеции Лёвеном пригласил Стокгольм присоединиться к расследованию крушения самолета МАУ в Тегеране – ОП

Рябошапка сменил группы прокуроров в расследованиях преступлений в оборонном секторе

На Харьковщине подросток пытался покончить с собой, чтобы привлечь внимание матери, лишенной родительских прав - полиция

Госавиаслужба запретила перелеты украинских авиакомпаний над Ираком

Украинские эксперты хотят провести поиски обломков российской ракеты ЗРК "Тор" на месте катастрофы авиалайнера МАУ в Тегеране – Данилов

В Киеве полиция задержала незаконно проникшего в Украину российского "вора в законе" по кличке "Камо Московский"

Макогон рассчитывает на начало тестовых поставок газа в Украину по Трансбалканскому газопроводу в январе

В Борисполе неизвестные ранили стрелой из арбалета женщину, полиция разыскивает злоумышленников

ГБР подозревает экс-заместителя министра МЧС в растрате 23,7 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА