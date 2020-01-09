Боевики заставляли перевозчиков с ОРДЛО собирать базу потенциальных диверсантов - СБУ

В Луганской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила коммерсантов, которые в интересах т.н. "МГБ ЛНР" организовали механизм незаконного получения украинских социальных выплат жителями временно оккупированной территории.

"Оперативники СБУ установили, что частный предприниматель из временно подконтрольного боевикам Алчевска вместе с женой оказывали жителям ОРДЛО услуги по пассажирским перевозкам на подконтрольную украинской власти территорию и "заочному" оформлению социальных выплат", - сообщает пресс-центр СБУ в четверг.

В СБУ выяснили, что почти год назад супругов завербовали представители "МГБ ЛНР", поставив им задачу предоставлять информацию о коллегах, работающих на каналах пассажирских перевозок. Кроме того, боевики требовали предоставлять перечень клиентов, которые пользовались услугами по оформлению украинских соцвыплат.

"После каждого маршрута агенты отчитывались перед кураторами о выполненных задачах. Псевдоспецслужба "ЛНР" использовала полученные персональные данные для формирования базы граждан, которые регулярно посещают украинские государственные учреждения. Боевики планировали потом привлечь их к противоправной деятельности во вред государственным интересам Украины", - добавили в ведомстве.

Так, контрразведчики СБУ задержали супружескую пару во время очередного "рейса". При осмотре их транспортного средства правоохранители обнаружили более 150 документов о жителях временно оккупированной территории. В частности, свидетельства о праве на наследство, о смерти, нотариальные доверенности, трудовые книжки, которые необходимы для "заочного" оформления выплат.

Также СБУ получила доказательства фактов сотрудничества перевозчиков со "спецслужбой" боевиков и установила личности кураторов.

Сведения о об агентах "МГБ ЛНР" приобщены к материалам ранее открытого уголовного производства по ч.1 ст.258-3 (участие в деятельности террористической организации) УК Украины.

Устанавливаются должностные лица украинских госучреждений, которые могут быть причастны к функционированию нелегального канала