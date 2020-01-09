События

12:56 09.01.2020

Рябошапка сменил группы прокуроров в расследованиях преступлений в оборонном секторе

1 мин читать
Рябошапка сменил группы прокуроров в расследованиях преступлений в оборонном секторе

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сменил группы прокуроров в ряде уголовных производств относительно хищения государственных средств, а также ненадлежащего использования госимущества в ГК "Укроборонпром", сообщает Офиса генпрокурора.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка по результатам обработки обращения государственного концерна "Укроборонпром", а также анализа собранных материалов в начале 2020 года сменил группы прокуроров в ряде уголовных производств относительно хищения государственных средств, а также ненадлежащего использования государственного имущества на предприятиях ГК "Укроборонпром"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осуществление процессуального руководства в указанных уголовных производствах Рябошапка поручил прокурорам военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Специализированная прокуратура в сфере надзора за уголовными производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса взяла под контроль состояние досудебного расследования в упомянутых расследованиях.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года в Генеральной прокуратуре Украины была создана межведомственная рабочая группа по вопросам предотвращения и противодействия уголовным правонарушениям в оборонной сфере.

В ее состав, кроме сотрудников прокуратуры, вошли сотрудники центрального аппарата Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро Украины, Министерства обороны Украины и государственного концерна "Укроборонпром".

Теги: #рябошапка #укроборонпром #прокуратура #гпу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:49 08.01.2020
Чиновника филиала "Волыньторф" подозревают в служебной халатности, причинившей государству ущерб на на 1,9 млн грн

Чиновника филиала "Волыньторф" подозревают в служебной халатности, причинившей государству ущерб на на 1,9 млн грн

14:51 06.01.2020
Задержанных по подозрению в убийстве на Подоле в Киеве двух девушек доставят из Одессы обратно в столицу – прокуратура

Задержанных по подозрению в убийстве на Подоле в Киеве двух девушек доставят из Одессы обратно в столицу – прокуратура

11:04 04.01.2020
Чумак представил прокуроров Ровенской и Тернопольской областей

Чумак представил прокуроров Ровенской и Тернопольской областей

14:13 03.01.2020
Прокуратура завершила расследование по факту драки Ляшко с Герусом

Прокуратура завершила расследование по факту драки Ляшко с Герусом

10:30 03.01.2020
Юноша приговорен к пожизненному сроку за убийство одногруппника и его матери

Юноша приговорен к пожизненному сроку за убийство одногруппника и его матери

17:46 30.12.2019
Прокуратура направила в суд дело об убийстве киевлянином собаки

Прокуратура направила в суд дело об убийстве киевлянином собаки

02:59 29.12.2019
Трое работников Харьковских теплосетей предстанут перед судом за нарушение правил безопасности, которое привело к гибели их коллеги

Трое работников Харьковских теплосетей предстанут перед судом за нарушение правил безопасности, которое привело к гибели их коллеги

18:16 28.12.2019
Чумак: не может быть "абсолютной чистоты" в политико-правовых решениях в условиях необъявленной войны

Чумак: не может быть "абсолютной чистоты" в политико-правовых решениях в условиях необъявленной войны

07:50 27.12.2019
Генпрокуратура выдала иностранца, подозреваемого в причастности к международной организованной преступности

Генпрокуратура выдала иностранца, подозреваемого в причастности к международной организованной преступности

04:33 27.12.2019
Проект подозрения нардепу Федине и волонтерке Зверобой из Генпрокуратуры вернули в ГБР для устранения недостатков

Проект подозрения нардепу Федине и волонтерке Зверобой из Генпрокуратуры вернули в ГБР для устранения недостатков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госавиаслужба запретила перелеты украинских авиакомпаний над Ираком

Украинские эксперты хотят провести поиски обломков российской ракеты ЗРК "Тор" на месте катастрофы авиалайнера МАУ в Тегеране – Данилов

ГБР подозревает экс-заместителя министра МЧС в растрате 23,7 млн грн

Пограничники запретили въезд в Украину российскому блогеру Митрошиной, которая ранее незаконно посещала Крым

Самолет Минобороны Украины с экспертами вылетел в Иран

ПОСЛЕДНЕЕ

Президенты Украины и Афганистана выразили друг другу соболезнования в связи крушения самолета МАУ в Иране

Зеленский в разговоре с премьером Швеции Лёвеном пригласил Стокгольм присоединиться к расследованию крушения самолета МАУ в Тегеране – ОП

Боевики заставляли перевозчиков с ОРДЛО собирать базу потенциальных диверсантов - СБУ

На Харьковщине подросток пытался покончить с собой, чтобы привлечь внимание матери, лишенной родительских прав - полиция

Госавиаслужба запретила перелеты украинских авиакомпаний над Ираком

Украинские эксперты хотят провести поиски обломков российской ракеты ЗРК "Тор" на месте катастрофы авиалайнера МАУ в Тегеране – Данилов

Боевики не пустили СММ ОБСЕ через блокпост Верхнешироковского - украинская сторона СЦКК

В Киеве полиция задержала незаконно проникшего в Украину российского "вора в законе" по кличке "Камо Московский"

Макогон рассчитывает на начало тестовых поставок газа в Украину по Трансбалканскому газопроводу в январе

В Борисполе неизвестные ранили стрелой из арбалета женщину, полиция разыскивает злоумышленников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА