События

12:00 09.01.2020

На Харьковщине подросток пытался покончить с собой, чтобы привлечь внимание матери, лишенной родительских прав - полиция

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В Волчанске Харьковской области полиция предотвратила самоубийство 11-летнего мальчика.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, о том, что на крыше 9-этажного дома стоит ребенок, правоохранителям сообщил местный житель. Своим поступком 11-летний мальчик хотел привлечь внимание родной матери, которая в 2017 году была лишена родительских прав.

"По адресу немедленно выехали сотрудники полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и скорая медицинская помощь. Как выяснилось, на крыше дома находился мальчик и высказывал намерения прыгнуть вниз.Благодаря срочным действиям правоохранители спасли ребенка и передали в районную службу по делам детей", - говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, таким образом ребенок хотел привлечь внимание матери, которая в 2017 году была лишена родительских прав.

В отношении отца мальчика составлен административный протокол по ч. 2 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Теги: #самоубийство #ребенок #харьковская_область
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