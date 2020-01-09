Украинские эксперты хотят провести поиски обломков российской ракеты ЗРК "Тор" на месте катастрофы авиалайнера МАУ в Тегеране – Данилов

Прибывшая в Иран украинская комиссия по крушению самолета Boeing-737 авиакомпании "МАУ" в Тегеране в настоящее время согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы, где намерена провести поиски обломков российской ракеты ЗРК "Тор", поражение которой является одной из основных версий произошедшего ЧП, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Наша комиссия в данный момент согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы, и намерена провести поиски обломков российской зенитной ракеты ЗРК "Тор" согласно тем данным, которые были опубликованы в интернете. Мы используем все наработки по расследованию атаки на "Боинг" МН-17, чтобы установить истину и в деле о гибели украинского самолета в Тегеране", - приводит слова Данилова в четверг утром интернет-издание "Цензор.НЕТ".