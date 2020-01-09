События

11:05 09.01.2020

Боевики не пустили СММ ОБСЕ через блокпост Верхнешироковского - украинская сторона СЦКК

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Незаконные вооруженные формирования не пустили представителей СММ ОБСЕ на неподконтрольные правительству Украины территории через блокпост возле села Верхнешироковское (Донецкая область), сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе.

"По данным отчета СММ ОБСЕ от 8 января 2020 года представители вооруженных формирований Российской Федерации вновь отказали патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию через блокпост возле населенного пункта Верхнешироковское (бывший Октябрь) на юге Донецкой области", - говорится в сообщении на странице операции Объединенных сил в Фейсбууе в четверг.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что на блокпосте с начала декабря 2019 года по настоящее время представителями Миссии зафиксировали 40% от общего количества ограничений свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ в указанный район.

"Такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации, сосредоточение, передвижение или подготовку войск", - сказано в сообщении.

Теги: #оос #боевики #обсе
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