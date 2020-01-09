Макогон рассчитывает на начало тестовых поставок газа в Украину по Трансбалканскому газопроводу в январе

Глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон рассчитывает, что тестовые поставки газа в Украину по Трансбалканскому газопроводу начнутся уже в январе.

"Мы ищем новые возможности для использования существующей инфраструктуры (Трансбалканского газопровода) и добились создания на его базе нового коридора для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объеме до 15,8 млн куб. м в сутки. Рассчитываем на тестовые поставки уже в январе", – написал он на своей странице в Facebook в среду вечером, комментируя официальный запуск 8 января "Турецкого потока".

"Мы уже ощутили его влияние. Транзит газа через Украину в Балканском направлении с 1 января 2020 года осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину. Как результат, снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 млрд куб. м", – добавил Макогон.