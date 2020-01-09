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10:14 09.01.2020

В Борисполе неизвестные ранили стрелой из арбалета женщину, полиция разыскивает злоумышленников

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Правоохранители Борисполя устанавливает личности злоумышленников, причастных к ранению стрелой из арбалета местной жительницы, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Возвращаясь домой, женщина у подъезда дома услышала звук, похожий на выстрел, и почувствовала резкую боль в руке. Потом увидела у себя стрелу с металлическим наконечником", - сказано в сообщении.

Отмечается, что полицию и медиков вызвали свидетели происшествия. По предварительным данным, неизвестные совершили выстрел из арбалета.

"Пострадавшая с ранением запястья левой руки доставлена в больницу. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному событию", - добавили в полиции.

Правоохранители просят граждан сообщать любую информацию, которая сможет помочь установить личности злоумышленников.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

В свою очередь секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок на странице в Фейсбуке сообщил, что пострадавшая – сотрудница управления образования Борисполя Нина Ковадло.

Теги: #борисполь #злоумышленники #полиция
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