Пограничники запретили въезд в Украину российскому блогеру Митрошиной, которая ранее незаконно посещала Крым

Государственная пограничная служба Украины запретили въезд в Украину на 3 года российскому блогеру Александре Митрошиной в связи с незаконным посещением оккупированного полуострова Крым.

"Вчера, 8 января, в столичном аэропорту сотрудники Госпогранслужбы проставили запрет въезда в Украину сроком на 3 года гражданке России 1994 года рождения. Российского блогера, которая нарушила правила въезда-выезда на территорию временно оккупированной АР Крым, пограничники обнаружили в "Борисполе" при выезде из Украины. Она как раз проходила оформления на рейс в Минск", - сообщает Госпогранслужба на сайте в четверг.

Также отмечается, что гражданка РФ въехала в Украину несколько дней назад через железнодорожный пункт пропуска, поскольку в отношении нее на момент пересечения границы не было ограничений въезда, а также никакой информации, что она незаконно посещала Крым.

В ведомстве проинформировали, что всего в течение 2019 года пограничники отказали во въезде в Украину более 7,3 тыс. гражданам РФ, в отношении которых действовал запрет въезда или превысивших срок пребывания, или в отношении которых имелась информация, что они незаконно посещали оккупированные территории.

Как сообщалось, в понедельник, 6 декабря, на встрече подписчиков с Митрошиной полиция задержала двух активистов движения "Отпор", Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого. В движении заявили, что активистов избили сторонники Митрошиной после того, как они задали вопрос "Чей Крым?".

Полиция в свою очередь сообщила, что Овчаренко и Кальницкий были задержаны за "мелкое хулиганство".

Сама Митрошина назвала активистов "провокаторами" и обвинила их в срыве встречи.