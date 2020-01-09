События

07:12 09.01.2020

В Сумской области произошло ДТП, в котором погибла 9-летняя девочка, полиция расследует причины аварии

1 мин читать

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч.3 ст. 286 УК Украины по факту аварии в Сумской области, в которой погибли два человека и еще два пострадали, сообщил отдел коммуникации областной Национальной полиции.

"В результате столкновения грузовика Skania и внедорожника погибли 30-летний водитель Шевроле и 9-летняя девочка. Еще двое пассажиров Шевроле, женщина и мужчина, с телесными повреждениями доставлены в областную больницу, последний - в тяжелом, неконтактном состоянии. Водитель тяжеловеса Skania не пострадал", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в среду около 19:00 на автотрассе Н-12 Киев-Сумы-Юнаковка, вблизи с.Гамалеевка Лебединского района.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Теги: #расследование #сумская_область #дтп #украина #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:44 09.01.2020
Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинских военнослужащих

Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинских военнослужащих

07:36 09.01.2020
Установление причин авиакатастрофы лайнера в Иране является приоритетом для Украины – Зеленский в обращении к украинцам

Установление причин авиакатастрофы лайнера в Иране является приоритетом для Украины – Зеленский в обращении к украинцам

06:32 09.01.2020
Гражданин Украины, направлявшийся в РФ, спрятал в топливном баке более 19 кг марихуаны

Гражданин Украины, направлявшийся в РФ, спрятал в топливном баке более 19 кг марихуаны

05:23 09.01.2020
У Зеленского призвали не манипулировать информацией, пока не расследуют обстоятельства катастрофы лайнера в Иране

У Зеленского призвали не манипулировать информацией, пока не расследуют обстоятельства катастрофы лайнера в Иране

04:44 09.01.2020
В Украине 9 января объявлено днем траура по жертвам катастрофы лайнера МАУ в Иране

В Украине 9 января объявлено днем траура по жертвам катастрофы лайнера МАУ в Иране

03:43 09.01.2020
Зеленский начал рабочее совещание по ситуации с катастрофой в Иране украинского лайнера

Зеленский начал рабочее совещание по ситуации с катастрофой в Иране украинского лайнера

01:11 09.01.2020
В МВД объяснили роль полиции в расследовании авиакатастрофы в Иране

В МВД объяснили роль полиции в расследовании авиакатастрофы в Иране

00:06 09.01.2020
В Харькове в Алексеевской колонии осужденные проявили групповое неповиновение, введен режим особых условий

В Харькове в Алексеевской колонии осужденные проявили групповое неповиновение, введен режим особых условий

23:30 08.01.2020
Секретарь СНБО уверен, что результаты работы украинских специалистов в Иране по выяснению причин авиакатастрофы будут очень качественными

Секретарь СНБО уверен, что результаты работы украинских специалистов в Иране по выяснению причин авиакатастрофы будут очень качественными

23:07 08.01.2020
Самолет Минобороны Украины с экспертами вылетел в Иран

Самолет Минобороны Украины с экспертами вылетел в Иран

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Самолет Минобороны Украины с экспертами вылетел в Иран

Украинский самолет готовится к вылету в Тегеран

В Украине от осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина

США введут дополнительные экономические санкции против Ирана, изучат варианты ответных действий на обстрел военных баз в Ираке

Зеленский: представители Украины будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев

ПОСЛЕДНЕЕ

"Зелёная зона" Багдада вновь подверглась ракетному обстрелу

Украинский самолет готовится к вылету в Тегеран

Госавиаслужба запретила перелеты украинских авиакомпаний над Ираком

Генсек ООН выразил соболезнования в связи с падением украинского самолета в Иране

Генсек ООН выразил соболезнования в связи с падением украинского самолета в Иране

В Полтавской психбольнице принудительно удерживали больного

В Запорожской области правоохранители прекратили деятельность расположенного в ТЦ подпольного казино

В Украине от осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина

В Луцке из окна дома выпали двое 15-летних девушек, одна из которых погибла

В Луцке из окна дома выпали двое 15-летних девушек, одна из которых погибла

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА