В Сумской области произошло ДТП, в котором погибла 9-летняя девочка, полиция расследует причины аварии

Правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч.3 ст. 286 УК Украины по факту аварии в Сумской области, в которой погибли два человека и еще два пострадали, сообщил отдел коммуникации областной Национальной полиции.

"В результате столкновения грузовика Skania и внедорожника погибли 30-летний водитель Шевроле и 9-летняя девочка. Еще двое пассажиров Шевроле, женщина и мужчина, с телесными повреждениями доставлены в областную больницу, последний - в тяжелом, неконтактном состоянии. Водитель тяжеловеса Skania не пострадал", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в среду около 19:00 на автотрассе Н-12 Киев-Сумы-Юнаковка, вблизи с.Гамалеевка Лебединского района.

Продолжаются первоочередные следственные действия.