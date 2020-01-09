Гражданин Украины, направлявшийся в РФ, спрятал в топливном баке более 19 кг марихуаны

В пункте пропуска Гоптовка (Харьковская обл) во время проведения погранично-таможенного контроля служебная собака, обученная находить наркотики среагировала на автомобиль Volkswagen под управлением 37-летнего гражданина Украины, направлявшегося в РФ.

"Правоохранители сразу переместили автомобиль на отдельную полосу движения и тщательно осмотрели. В результате проверки общая осмотровая группа в составе пограничников, представителей СБУ и таможни обнаружила в топливном баке более 60 полиэтиленовых пакетов общим весом более 19 кг, в которых было завернуто вещество растительного происхождения, предварительно марихуана", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Водитель рассказал правоохранителям, что партию обнаруженного вещества его попросили переместить из Украины в РФ знакомые, пообещав заплатить за это 300 долларов.

Обнаруженное вещество и автомобиль изъяты.