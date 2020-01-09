События

00:06 09.01.2020

В Харькове в Алексеевской колонии осужденные проявили групповое неповиновение, введен режим особых условий

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В Алексеевской исправительной колонии №25 (Харьков) введен режим особых условий в связи со случаем группового неповиновения осужденных.

"Принимая во внимание случай группового неповиновения, руководствуясь требованиями статьи 105 Уголовно-исполнительного кодекса Украины и правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний... в учреждении… введен режим особых условий с 08 января 2020 года, во время которого усиливается охрана, надзор за осужденными, осуществляются другие дополнительные режимные мероприятия", - сообщается в среду вечером на странице в Фейсбуке Администрации уголовно-исправительной службы.

По информации ведомства, группа отбывающих наказание в Алексеевской ИК осужденных в ближайшее время планировали дестабилизировать обстановку в учреждении, в том числе с помощью криминалитета с воли, а также "отдельных связанных с криминалитетом так называемых общественных и правозащитных организаций".

В среду в колонии был организован и проведен общий обыск с привлечением дополнительных сил и средств из других учреждений межрегионального управления, в т.ч. групп быстрого реагирования и территориального военизированного формирования. В ходе обыска были обнаружены и изъяты запрещенные предметы, в т.ч. три мобильных телефона.

"В связи с групповыми противоправными действиями, оказанием физического сопротивления персоналу и невыполнением его законных требований, препятствием проведению обыска, проявлениями буйства, к отдельным осужденным была применена физическая сила и специальные средства - наручники. После применения физической силы и специальных средств осужденные были осмотрены медицинскими работниками. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении Администрации уголовно-исправительной службы.

В настоящее время оперативная обстановка в колонии удовлетворительная.

 

Теги: #колония #особый_режим #украина #харьков
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