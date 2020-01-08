Генсек ООН выразил соболезнования в связи с падением украинского самолета в Иране

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антонио Гуттереш соболезнует в связи с крушением украинского авиалайнера "Международных авиалиний Украины" (МАУ) под Тегераном, сообщила пресс-служба ООН в Twitter.

"Генеральный секретарь ООН глубоко опечален крушением украинского авиалайнера под Тегераном", - сказано в сообщении.

Как отмечается, генсек выразил соболезнования семьям погибших и правительствам всех стран, граждане которых погибли в результате этой трагедии.