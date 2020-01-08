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21:19 08.01.2020

Генсек ООН выразил соболезнования в связи с падением украинского самолета в Иране

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Генсек ООН выразил соболезнования в связи с падением украинского самолета в Иране

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антонио Гуттереш соболезнует в связи с крушением украинского авиалайнера "Международных авиалиний Украины" (МАУ) под Тегераном, сообщила пресс-служба ООН в Twitter.

"Генеральный секретарь ООН глубоко опечален крушением украинского авиалайнера под Тегераном", - сказано в сообщении.

Как отмечается, генсек выразил соболезнования семьям погибших и правительствам всех стран, граждане которых погибли в результате этой трагедии.

Теги: #генсек #самолет #соболезнования
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Интерфакс-Украина
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