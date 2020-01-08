События

20:46 08.01.2020

В Полтавской психбольнице принудительно удерживали больного

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В Полтавской психбольнице принудительно удерживали больного

Правоохранители зарегистрировали уголовное производство по результатам проверки Полтавской областной психиатрической больницы № 2 из-за нарушения материально-бытового, медико-санитарного обеспечения и другого законодательства Украины.

"Так, один из больных содержался без добровольного согласия. Вопрос о его госпитализации в принудительном порядке не рассматривался", - сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области

Кроме того, в больнице нарушается право лиц на приватность: у больных отсутствуют прикроватные тумбочки и шкафы, а вещи пациентов хранятся в отдельном помещении, доступ к которым предоставляется им лишь в сопровождении медицинского работника.

По результатам проверки заведения зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы), а также внесено указание директору Департамента здравоохранения Полтавской областной государственной администрации, которое находится на рассмотрении.

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Интерфакс-Украина
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