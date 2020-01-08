События

19:25 08.01.2020

В Луцке из окна дома выпали двое 15-летних девушек, одна из которых погибла

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Правоохранители выясняют обстоятельства гибели несовершеннолетней девушки, которая 8 января выпала из окна многоэтажного дома в Луцке, сообщает отдел коммуникации полиции Волынской области.

"Сегодня после обеда в полицию поступило сообщение о том, что на ул. Конякина из окна дома выпали двое 15-летних девушек", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что девушки выпали с седьмого этажа многоэтажки. Так, в результате падения одна девушка погибла, а вторая была госпитализирована в отделение реанимации.

"Пострадавшие - жительницы Луцкого района и Винницкой области", - добавили в полиции.

После проведения первоочередных следственных действий будет решаться вопрос о предоставлении события правовой квалификации и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Позже сотрудники полиции выяснили, что одна из девушек наклонившись на перила балкона квартиры, не удержала равновесие и начала падать, а вторая девушка попыталась ей помочь.

"Предварительно установлено, что девушки, находясь в квартире, которая расположена на седьмом этаже многоэтажки, вышли на балкон. После чего одна из девушек, шутя, начала наклоняться через перила. Она не удержала равновесие и начала падать. Другая девушка схватила ее за ноги, пыталась спасти, однако не справилась и выпала вслед за ней", - сказано в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по п.1 ч.2 ст.115 (с отметкой несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #чп #луцк
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