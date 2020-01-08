Помпео призывает к сотрудничеству в расследовании крушения украинского лайнера в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео призвал не чинить препятствий при расследовании причин крушения самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) под Тегераном, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявления госсекретаря.

"США призывают к всеобъемлющему сотрудничеству с любым расследованием причин катастрофы", - цитируют СМИ выдержки из заявления Помпео.

Как поясняют СМИ, в заявлении не содержится прямых указаний на Иран.

Рано утром в среду самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился ориентировочно после вылета из тегеранского аэропорта имени имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.