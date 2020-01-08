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19:13 08.01.2020

Президент Ирана Рухани выразил соболезнования в связи с крушением украинского самолета в Тегеране

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Президент Ирана Рухани выразил соболезнования в связи с крушением украинского самолета в Тегеране

Президент Ирана Хасан Рухани выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Тегеране и подчеркнул, что гибель экипажа и пассажиров самолета Boeing-737 авиакомпании "МАУ" глубоко огорчает иранцев.

"Трагедия давки на похоронах генерала Сулеймани в Кермане и крушение украинского пассажирского самолета в Тегеране, в результате которого погибло множество иранцев, включая группу студентов, а также представителей других национальностей, глубоко огорчают всех иранцев. Пусть они покоятся с миром", - написал Рухани на своей странице в Твиттере в среду.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.

Теги: #президент #соболезнование #иран
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