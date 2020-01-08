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19:01 08.01.2020

США введут дополнительные экономические санкции против Ирана, изучат варианты ответных действий на обстрел военных баз в Ираке

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США введут дополнительные экономические санкции против Ирана, изучат варианты ответных действий на обстрел военных баз в Ираке

Президент США Дональд Трамп объявил о решении применить новые экономические санкции против Ирана.

"США немедленно введут дополнительные экономические санкции против иранского режима", - сказал он в ходе выступления в Белом доме. Трамп не уточнил, в чем будут заключаться эти ограничительные меры.

Трамп добавил, что его администрация одновременно с этим продолжит изучать варианты ответных действий после проведенного Ираном обстрела баз в Ираке, на которых находятся американские военные.

"Эти мощные санкции будут действовать до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение", - подчеркнул лидер США.

"Только за последние месяцы Иран захватывал судна в международных водах, нанёс неспровоцированный удар по Саудовской Аравии и сбил два американских беспилотника", - заявил Трамп.

Странам-участницам соглашения с Ираном по атому необходимо осознать реалии и выйти из него, заявил Трамп.

"Франции, Великобритании, Германии, России, Китаю нужно осознать реальность и выйти из того, что осталось от соглашения по атому, известному как СВПД", - заявил он.

Трамп считает, что все стороны, вместо того чтобы заниматься СВПД, должны "работать над новым соглашением, которое сделает мир безопаснее".

Трамп также заявил, что видит необходимость в более активном участии НАТО в решении проблем Ближнего Востока.

"Я попрошу НАТО значительно больше участвовать в процессах на Ближнем Востоке", - завил он в среду в Белом доме, рассказывая о том, как он собирается решать кризис с Ираном.

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников подписали соглашение по иранской ядерной программе (СВПД), однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении экономических санкций против Тегерана. В связи с этим Иран провел поэтапное сокращение своих обязательств по СВПД.

Теги: #санкции #иран #cша
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