Генпрокуратура обжаловала договор о реструктуризации долгов АК "Богдан Моторс" перед Укрэксимбанком на сумму более 1,3 млрд грн

Хозяйственный суд города Киева постановлением от 27 декабря 2019 года открыл производство по делу №910/18605/19 о признании недействительным договора о реструктуризации долгов автомобильной компании "Богдан Моторс" перед государственным Укрэксимбанком (Киев) на сумму 1,3 млрд грн, указано в определении суда, опубликованном в едином реестре судебных решений.

"Прокуратура обратилась в суд с иском в интересах государства в лице Кабинета министров Украины и Укрэксимбанка к одному из частных акционерных обществ (АК "Богдан Моторс" - ИФ) о признании недействительным убыточного для государства договора на сумму более 1,3 миллиарда гривень", - сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины в среду.

Генпрокуратура уточнила, что кредитный договор между Укрэксимбанком и концерном "Богдан Моторс", который предусматривал значительную отсрочку конечного срока погашения долга - до 25 декабря 2031 года и существенное сокращение размера процентов за пользование кредитом, был подписан в 2018 году.

Пресс-служба Генпрокуратуры добавила, что детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводится расследование по факту предоставления концерну "Богдан Моторс" должностными лицами Укрэксимбанка незаконных преимуществ, которые привели к тяжким последствиям для госбанка.

Специализированной антикоррупционной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, указано в сообщении.

Согласно определению суда, подготовительное заседание назначено на 22 января на 15:10 и должно состояться в помещении Хозяйственного суда города Киева.