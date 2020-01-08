Ресторатор Алекс Купер анонсировал новый проект на месте "Городского рынка еды" в Одессе

Ресторатор Алекс Купер, основатель "Городского рынка еды" в Одессе и столичного Kyiv Food Market, анонсировал создание нового проекта на месте одесского фуд-маркета.

"19 января мы закроем рынок в Одессе и спустя несколько месяцев откроем совершенно новый проект, не такой, как был до этого, и не такой, как мы построили в Киеве. Новый дизайн, формат, новые проекты на 90 процентов, совершенно другой подход к барам и атмосфере", – написал он в Facebook в начале января.

По его словам, дизайном нового объекта будет заниматься архитектор Слава Балбек.

В комментариях к посту ресторатор уточнил, что пул новых арендаторов уже сформирован.

Купер также сообщил, что одесский "Городской рынок еды" за три года посетило более 2,5 млн человек, Kyiv Food Market по итогам декабря-2019 посетило 135 тыс. человек, согласно ожиданиям за год – около 1,5 млн.

"Городской рынок еды" открыт в Одессе в 2017 году. В историческом здании площадью 1,2 тыс. кв. м. расположены 13 кафе, 6 баров и концертная площадка.