В Украине в ближайшие сутки ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом и гололед

В четверг, 9 января в Украине местами ожидаются небольшие осадки, сообщает Укргидрометцентр в соцсети Фейсбук.

Так, в западных, северных и большинстве центральных областей днем ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Ночью в западной части страны возможен гололед. На остальной территории без осадков.

На дорогах, за исключением южных и центральных областей, местами гололедица.

Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах – 10-15° мороза. Днем температура будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла.