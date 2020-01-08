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15:02 08.01.2020

Sony неожиданно представила прототип электромобиля на выставке в Лас-Вегасе

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Sony неожиданно представила прототип электромобиля на выставке в Лас-Вегасе

Японский производитель электроники Sony представил на международной выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе прототип полноприводного четырехместного седана с электродвигателем, что стало большим сюрпризом.

Электромобиль "отражает наш вклад в будущее мобильности и использует множество технологий", отметил во время презентации глава компании Кенихиро Ёсида.

По словам журналистов, от Sony такого шага никто не ожидал, несмотря на то что компания давно поставляет некоторые свои технологии для производства электромобилей, отмечает Deutsche Welle.

Концепт-кар, получивший название Vision-S, разгоняется до скорости 100 километров в час за 4,8 секунды. Максимальная скорость составляет 240 км/ч.

В автомобиль встроены 33 датчика, которые контролируют происходящее вокруг и внутри машины. Вся получаемая от них информация сводится в единую картину. Sony называет это "технологией слияния сенсоров".

Программное обеспечение использует разработки в области искусственного интеллекта и другие ноу-хау Sony, которые компания обещает постоянно обновлять и развивать. Связь с автомобилем будет поддерживаться с помощью нового стандарта 5G.

Германскими партнерами при создании электрокара Sony стали компании Bosch, ZF, Continental, Here и Benteler. Кроме того, в Vision-S используются технологии от австрийской Magna Steyr, канадской Blackberry, а также американских Nvidia и Qualcomm.

Неизвестным остались запас хода электромобиля от одной зарядки и дата старта продаж. "Пока об этом рано говорить", - заявил глава Sony.

Теги: #выставка #sony #электромобиль
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