Мининфраструктуры обнародовало список 167 погибших в катастрофе украинского самолета в Иране

Министерство инфраструктуры Украины в Facebook обнародовало списки пассажиров потерпевшего крушение в Тегеране самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Среди погибших - 26 человек в возрасте до 18 лет, в том числе 13 детей в возрасте до 10 лет.

В списке погибших - 11 украинцев: девять членов экипажа и два пассажира.

Пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду. По уточненным данным, на борту находились 167 пассажиров - представителей различных стран мира и девять членов экипажа, сообщают СМИ со ссылками на иранские власти. Все они погибли.

Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.