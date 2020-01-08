С начала суток на Донбассе обстрелы не зафиксированы

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не нарушали режим прекращения огня.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00, нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было", - сообщил спикер Министерства обороны Украины Михаил Шарвара во время брифинга.

Также сообщается, что, по данным разведки, боевики продолжают обустраивать огневые точки на линии разграничения. Кроме того, в передовые подразделения прибыли мобильные снайперские группы, прошедшие интенсивную подготовку под руководством российских офицеров в 2019 году.